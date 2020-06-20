Приз Марио, феерия Малкома, заряды фанатов ЦСКА и стильный Семак. Фото победы «Зенита»

20 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправив мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль.
На 89-й минуте защитник «армейцев» Вадим Карпов получил прямую красную карточку за фол на форварде хозяев Артёме Дзюбе. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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