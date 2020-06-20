Дюков: после нескольких недель обсуждений никто не сомневался, что РПЛ нужно возобновить

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, как принималось решение о возобновлении сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.

«Когда в конце апреля мы проводили внутреннюю дискуссию в Российском футбольном союзе и Российской Премьер-Лиге, сторонников возобновления чемпионата было немного. Но прошло несколько недель, и уже никто не сомневается, что нужно было принять именно такое решение», — приводит слова Дюкова департамент по коммуникациям РФС.

Рестарт РПЛ состоялся 19 июня. На данный момент сыграно пять матчей 23-го тура, при этом «Ростов» из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов был вынужден выставить на встречу с «Сочи» молодёжный состав (финальный свисток зафиксировал победу сочинцев со счётом 10:1). Согласно последней информации, под угрозой срыва находится также матч «Краснодар» — «Динамо», запланированный на завтра, 21 июня.