Живоглядов: надеюсь, из-за ухода Сёмина посещаемость стадиона «Локомотива» не упадёт

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал появление в команде нового главного тренера Марко Николича.
«В Zoom с новым тренером мы не беседовали — говорят, Николич следил за всеми тренировками онлайн. Сейчас, когда Марко уже приступил к занятиям с командой, мы много работаем над тактикой. Товарищеские игры мы проводили без упора на оборонительный футбол и игру вторым номером.
Чем отличаются тренировки Сёмина и Николича? Прошло всего несколько дней и делать выводы преждевременно. Конечно, будем биться за тренера и болельщиков каждую игру. Мы все живём одной идеей — максимально высокие места и Лига чемпионов. «Локомотив» каждый год должен доказывать свою состоятельность.
Надеюсь, из-за ухода Юрия Павловича посещаемость на стадионе не упадёт. На это надеются все. Мы постараемся радовать болельщиков яркой игрой и победами", — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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