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«Свиной грипп», Тедеско на трибуне и фанатки в масках. Яркие фото победы «Спартака» в Туле

«Арсенал» — «Спартак»
«Свиной грипп», Тедеско на трибуне и фанатки в масках. Яркие фото победы «Спартака» в Туле
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 20 июня, в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт на 45-й минуте встречи, поразив ворота с передачи Зелимхана Бакаева. На 66-й минуте Николай Рассказов головой замкнул навес Айртона и увеличил разрыв в счёте. Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил третий мяч команды — на 79-й минуте из центра штрафной аргентинец нанёс точный удар в девятку с передачи Джордана Ларссона.

Первый гол «Арсенала», в добавленное время, забил Евгений Луценко. Второй мяч туляков, на последних секундах, — на счету Даниила Лесового, он добил мяч в ворота после удара с пенальти, отражённого Александром Максименко.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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