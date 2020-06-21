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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль. На 27-й минуте красную карточку получил защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия, после чего гости остались в меньшинстве.

Российской нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (35) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 30 матчах набравшая 65 очков.

Испания - Примера. 30-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
6 : 0
Алавес
Витория
1:0 Мурильо – 14'   2:0 Аспас – 20' (пен)   3:0 Рафинья – 40'   4:0 Рафинья – 41'   5:0 Нолито – 78' (пен)   6:0 Мина – 86'
Удаления: нет / Агиррегабирия – 27'
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