«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0

В матче 30-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.



Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль. На 27-й минуте красную карточку получил защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия, после чего гости остались в меньшинстве.



Российской нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.



«Сельта» набрала 30 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (35) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 30 матчах набравшая 65 очков.