«Не того деда убрали», обилие красных карточек и эмоции Николича. Яркие фото победы «Локо»

21 июня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 1:0 обыграл «Оренбург». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев. Ему ассистировали судьи на линиях Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.

Единственный гол был забит на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. В концовке первого тайма «Локомотив» остался вдесятером. Жемалетдинов получил две жёлтые карточки и был удалён. На 58-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления Даниэля Мишкича. В концовке матча красную карточку получил ещё один игрок «Оренбурга» — Андрей Малых. В компенсированное время «Локомотив» мог забит второй гол, но Эдер не реализовал пенальти.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.