Каррагер: если один из трёх форвардов «Ливерпуля» выбывает, наступает массивный спад

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал отсутствие форварда Мохаммеда Салаха в матче с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ, который завершился со счётом 0:0.
«Тройка нападения «Ливерпуля» не хуже, чем у других европейских команд, но как только один из них выбывает, наступает массивный спад. Когда «Ливерпуль» потерял очки с «Манчестер Юнайтед», Салах не играл. Поэтому «Ливерпулю» нужно усилить трио нападающих. Ориги – легенда команды, он забивает важные голы в ключевых моментах, но его качество игры не то. Минамино заслуживает место в тройке нападения? Я так не считаю. Основные нападающие «Ливерпуля» очень крепкие, и вряд ли будут пропускать много игр, но если один или особенно двое из них выпадут на долгое время, у команды могут быть проблемы в следующем сезоне», — приводит слова Каррагера SkySports.
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