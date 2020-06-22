Денис Глушаков: «Ростов», «Динамо» — все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:2).

«Если ничего не путаю, то никогда не забивал “Крыльям”, где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше всё четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова — брат самоотверженно бросился под удар, как всегда.



Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всём. Ждём в гости “Сочи”, и отдельно хочу выразить респект землякам из “Ростова”. Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. “Ростов”, “Динамо”… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», — написал Глушаков на своей странице в "Инстаграме".