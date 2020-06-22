Денис Глушаков: «Ростов», «Динамо» — все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:2).
«Если ничего не путаю, то никогда не забивал “Крыльям”, где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше всё четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова — брат самоотверженно бросился под удар, как всегда.
Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всём. Ждём в гости “Сочи”, и отдельно хочу выразить респект землякам из “Ростова”. Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. “Ростов”, “Динамо”… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», — написал Глушаков на своей странице в "Инстаграме".
Глушаков: после победы в «Ахмате» не должно быть шапкозакидательских настроений
- 22 июня 2020
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