«Аякс» объявил о возвращении Мартена Стекеленбурга
Нидерландский голкипер Мартен Стекеленбург перешёл в «Аякс» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
Контракт 37-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Последним клубом Стекеленбурга был «Эвертон». В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одного матча за английскую команду.
Стекеленбург ранее выступал за «Аякс» с 1997 по 2011 год. В составе амстердамской команды голкипер — чемпион Нидерландов (сезон-2003/2004, 2010/2011). За сборную Нидерландов Стекеленбург провёл 58 матчей и стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года.
Амстердамский «Аякс» набрал 56 очков в 25 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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