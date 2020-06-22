«Аякс» объявил о возвращении Мартена Стекеленбурга

Нидерландский голкипер Мартен Стекеленбург перешёл в «Аякс» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.



Контракт 37-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Последним клубом Стекеленбурга был «Эвертон». В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одного матча за английскую команду.



Стекеленбург ранее выступал за «Аякс» с 1997 по 2011 год. В составе амстердамской команды голкипер — чемпион Нидерландов (сезон-2003/2004, 2010/2011). За сборную Нидерландов Стекеленбург провёл 58 матчей и стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года.

Амстердамский «Аякс» набрал 56 очков в 25 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.