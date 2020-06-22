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Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт без зрителей. Хозяева назвали причину закрытия трибун

Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт без зрителей. Хозяева назвали причину закрытия трибун
Футбол / Кубок России 0

Пресс-служба ярославского «Шинника» сообщила, что матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом» пройдёт без зрителей.

«Дорогие друзья! Знаем, как вам хочется попасть на «Шинник» 24 июня и поддержать нашу команду на четвертьфинальном матче Кубка России. Мы получили множество обращений с просьбой пустить зрителей на стадион. Но всё же не можем сделать исключение и разрешить проведение массового мероприятия сейчас, это слишком рискованно, так считают медики и представители Роспотребнадзора, специалисты, которые не понаслышке знают о последствиях действия коронавируса.

Поверьте, мы и сами были бы рады пустить вас на стадион и с удовольствием показали бы обновлённое поле, однако ради вашей безопасности и спортсменов вынуждены сохранить ограничения», — говорится в заявлении.

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