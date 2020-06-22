Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначать не следовало

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты матча 23-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак» (2:3).
«На 61-й минуте матча мяч во время прострела Ларссона попал в руку игроку «Арсенала». Моё мнение — мяч находился на линии штрафной. Единственный, кто мог видеть этот момент, — помощник арбитра. Раз мяч находился на линии штрафной, то в ворота хозяев надо было назначить пенальти. Но VAR помочь в этом эпизоде не смог, поэтому главный арбитр доверился помощнику на бровке.
Отмечу также момент на 96-й минуте в штрафной «Спартака». Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было — свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь — для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, но из-за его спины выбежал Григалава, ещё и голову куда-то там, под ноги, совал. Это опасная игра с его стороны. Ещенко не поднимал ногу выше пояса — он просто хотел сыграть в мяч. Здесь не следовало назначать пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 июня 2020
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