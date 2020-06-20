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Федун — о пенальти в матче «Спартака»: что делает VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла!

Федун — о пенальти в матче «Спартака»: что делает VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла!
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал эпизод в конце матча с тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура РПЛ. В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей.

«Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Вы всё видели. Футболист «Арсенала» прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти. Не знаю…

Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!

Опасений, что упустим победу, не было. Хотя в конце судья сильно старался… Соболев? Парень старается. Рад за Рассказова — забил. В целом молодцы", — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 6-е место в РПЛ
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