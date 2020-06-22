Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Сергей Бойко, ассистировали ему судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнийко.
Гости могли открыть счёт на 53-й минуте, но Андрей Богданов не реализовал 11-метровый. На 62-й минуте «Колос» остался вдесятером из-за удаления Кирилла Петрова. Вскоре счёт открыл Виктор Цыганков, который реализовал пенальти. «Колос» отыгрался спустя пять минут. Гол с пенальти забил Арни Вильхамссон. Победу киевлянам принёс гол Карлоса Де Пены с пенальти на 87-й минуте.
«Динамо», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. «Колос» (26) — на 6-м месте.
- 22 июня 2020
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:33
-
19:21
-
19:07
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:49
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:46
Партнерский контент