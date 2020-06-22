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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Сергей Бойко, ассистировали ему судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнийко.

Гости могли открыть счёт на 53-й минуте, но Андрей Богданов не реализовал 11-метровый. На 62-й минуте «Колос» остался вдесятером из-за удаления Кирилла Петрова. Вскоре счёт открыл Виктор Цыганков, который реализовал пенальти. «Колос» отыгрался спустя пять минут. Гол с пенальти забил Арни Вильхамссон. Победу киевлянам принёс гол Карлоса Де Пены с пенальти на 87-й минуте.

«Динамо», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. «Колос» (26) — на 6-м месте.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 5-й тур
22 июня 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
2 : 1
Колос
Ковалёвка
1:0 Цыганков – 64' (пен)   1:1 Вильхамссон – 69' (пен)   2:1 Де Пена – 87' (пен)
Удаления: нет / Петров – 62'
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