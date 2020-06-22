Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Сергей Бойко, ассистировали ему судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнийко.

Гости могли открыть счёт на 53-й минуте, но Андрей Богданов не реализовал 11-метровый. На 62-й минуте «Колос» остался вдесятером из-за удаления Кирилла Петрова. Вскоре счёт открыл Виктор Цыганков, который реализовал пенальти. «Колос» отыгрался спустя пять минут. Гол с пенальти забил Арни Вильхамссон. Победу киевлянам принёс гол Карлоса Де Пены с пенальти на 87-й минуте.

«Динамо», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. «Колос» (26) — на 6-м месте.