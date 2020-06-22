Давид Сильва забил четвёртый гол в ворота «Бёрнли», замкнув прострел

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва забил гол в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (в данный момент счёт 4:0, идёт второй тайм).

На 51-й минуте хозяева разыграли угловой, Филип Фоден сделал скрытый пас в штрафную, Бернарду Силва исполнил передачу во вратарскую, где оборона гостей не уследила за рывком Давида Сильвы, который в касание отправил мяч под перекладину.

Видео гола Сильвы можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» проходит в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер. Судьи на линиях — Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



«Манчестер Сити», набрав 60 очков, занимает второе место в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте.