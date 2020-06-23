«Ман Сити» в 17 матчах АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы забивал 5+ голов
В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0.
Как сообщает Opta в «Твиттере», это уже 17-й матч «горожан» под руководством 49-летнего испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, возглавившего клуб перед началом сезона-2016/2017, в котором «Сити» забивает 5 или более мячей в английской Премьер-лиге. Это на 8 матчей больше, чем любая другая команда чемпионата Англии, за тот же временной отрезок.
«Манчестер Сити», набрав 63 очка в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с лондонским «Челси». Встреча состоится 25 июня. Начало – 22:15 мск.
Хосеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» близок к игре в ЛЧ в следующем сезоне
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