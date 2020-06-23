ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Малкома
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
«В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москвы на 100 000 (Сто тысяч) рублей», — говорится в заявлении РФС.
Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Малком забил два мяча. После матча тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко стало плохо.
«Зенит», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (36) — на пятом месте.
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