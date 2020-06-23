Матч «Арсенал» — «Спартак» стал самым популярным спортивным эфиром недели в Москве

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак» стал самым популярным спортивным эфиром недели в Москве. Встреча, прошедшая 20 июня в Туле, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
По данным исследовательской компании Mediascope, первое место в топ-10 спортивных эфиров занял матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» (239 тыс. зрителей, 44-е место в топ-100 всех эфиров, рейтинг 1,6%, доля 9%). На втором месте рейтинга — игра чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (229 тыс. зрителей, 52-е место, рейтинг 1,5%, доля 8,1%). На четвёртом месте в спортивной десятке оказалась встреча «Сочи» — «Ростов» (183 500 зрителей, рейтинг 1,2%, доля 5,8%).
«Спартак» набрал 31 очко в 23 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (28) — на девятом месте.
- 23 июня 2020
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