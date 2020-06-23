«Атлетико» обыграл «Леванте», одержав третью победу подряд
В матче 31-го тура чемпионата Испании валенсийский «Леванте» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 15-й минуте защитник «Леванте» Бруно Гонсалес поразил собственные ворота. Благодаря этому «Атлетико» одержал третью подряд победу в Примере.
«Атлетико», набрав 55 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (38) — на 11-м месте.
Завершился ещё один матч 31-го тура Примеры. «Вальядолид» сыграл вничью с «Хетафе» со счётом 1:1.
Испания - Примера. 31-й тур
23 июня 2020, вторник. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гонсалес – 15' (автогол)
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