Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал 250-ю результативную передачу за карьеру в «Барселоне», сообщается в «твиттере» ESPNFC.
Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.
«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на 10-м месте.
В нынешнем сезоне Примеры Месси принял участие в 26 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.
В следующем туре «Барселона» на выезде встретится с виговской «Сельтой», за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов.
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