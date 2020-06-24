Лионель Месси отдал 250-ю результативную передачу за карьеру в «Барселоне»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал 250-ю результативную передачу за карьеру в «Барселоне», сообщается в «твиттере» ESPNFC.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.

«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на 10-м месте.

В нынешнем сезоне Примеры Месси принял участие в 26 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.

В следующем туре «Барселона» на выезде встретится с виговской «Сельтой», за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов.