«Вест Хэм» проиграл 7 выездных матчей подряд в АПЛ впервые с 2006 года
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» на одноимённом домашнем стадионе в Лондоне обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0.
Как сообщает Opta в «Твиттере», «Вест Хэм» проиграл семь выездных матчей подряд в английской Премьер-лиге впервые с декабря 2006 года, когда командой руководил Алан Пардью. «Молотобойцы» начали свою неудачную серию в матче с «Кристал Пэлас» в декабре 2019 года, уступив 1:2. После этого последовали выездные поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1), «Лестер Сити» (1:4), «Манчестер Сити» (0:2), «Ливерпуля» (2:3), «Арсенала» (0:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
В текущем сезоне английской Премьер-лиги подопечные Дэвида Мойеса занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 31 матче.
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