Корнелиус — третий игрок Серии А, забивший 3 гола в обоих матчах против одного соперника

27-летний датский нападающий «Пармы» Андреас Корнелиус вошёл в историю чемпионата Италии, оформив хет-трик в игре 27-го тура Серии А с «Дженоа» (4:1), сообщает Opta в «Твиттере».
Андреас Корнелиус является третьим игроком в истории чемпионата Италии, забившим 3+ голов в первом и втором матчах против одного и того же соперника в одном сезоне. До него подобным достижением отметились Курт Ролан Хамрин в сезоне-1957/1958 в игре с «Дженоа» и Марко Боррьелло в сезоне-2007/2008 в матче с «Удинезе».
В матче первого круга 27-летний форвард «Пармы» в игре с «Дженоа» оформил хет-трик.
Корнелиус находится в «Парме» на правах аренды из «Аталанты». В нынешнем сезоне за «крестоносцев» он сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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