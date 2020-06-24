Корнелиус — третий игрок Серии А, забивший 3 гола в обоих матчах против одного соперника

27-летний датский нападающий «Пармы» Андреас Корнелиус вошёл в историю чемпионата Италии, оформив хет-трик в игре 27-го тура Серии А с «Дженоа» (4:1), сообщает Opta в «Твиттере».

Андреас Корнелиус является третьим игроком в истории чемпионата Италии, забившим 3+ голов в первом и втором матчах против одного и того же соперника в одном сезоне. До него подобным достижением отметились Курт Ролан Хамрин в сезоне-1957/1958 в игре с «Дженоа» и Марко Боррьелло в сезоне-2007/2008 в матче с «Удинезе».

В матче первого круга 27-летний форвард «Пармы» в игре с «Дженоа» оформил хет-трик.

Корнелиус находится в «Парме» на правах аренды из «Аталанты». В нынешнем сезоне за «крестоносцев» он сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.