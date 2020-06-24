«Дженоа» проиграл «Парме» в матче Серии А, Кришито не реализовал пенальти

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Хет-трик в составе «Пармы» оформил датский нападающий Андреас Корнелиус. Ещё один гол за гостей забил Деян Кулусевски. Автором единственного гола «Дженоа» стал форвард Яго Фальке, забивший с пенальти на 59-й минуте встречи. На 29-й минуте защитник хозяев Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», не сумел реализовать 11-метровый удар.



«Парма» набрала 39 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (25) — на 17-м месте.



В другом матче тура «Торино» принимал «Удинезе». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.