«Дженоа» проиграл «Парме» в матче Серии А, Кришито не реализовал пенальти

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Хет-трик в составе «Пармы» оформил датский нападающий Андреас Корнелиус. Ещё один гол за гостей забил Деян Кулусевски. Автором единственного гола «Дженоа» стал форвард Яго Фальке, забивший с пенальти на 59-й минуте встречи. На 29-й минуте защитник хозяев Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», не сумел реализовать 11-метровый удар.
«Парма» набрала 39 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (25) — на 17-м месте.
В другом матче тура «Торино» принимал «Удинезе». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
- 24 июня 2020
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:17
-
00:11
-
00:07
- 23 июня 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
22:41
-
22:30
-
22:27
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:38
-
21:12
-
21:02
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11