Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Дженоа» проиграл «Парме» в матче Серии А, Кришито не реализовал пенальти

«Дженоа» проиграл «Парме» в матче Серии А, Кришито не реализовал пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Хет-трик в составе «Пармы» оформил датский нападающий Андреас Корнелиус. Ещё один гол за гостей забил Деян Кулусевски. Автором единственного гола «Дженоа» стал форвард Яго Фальке, забивший с пенальти на 59-й минуте встречи. На 29-й минуте защитник хозяев Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Парма» набрала 39 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (25) — на 17-м месте.

В другом матче тура «Торино» принимал «Удинезе». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Италия - Серия А. 27-й тур
23 июня 2020, вторник. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 4
Парма
Парма
0:1 Корнелиус – 18'   0:2 Корнелиус – 33'   0:3 Корнелиус – 53'   1:3 Фальке – 59' (пен)   1:4 Кулушевски – 87'
Италия - Серия А. 27-й тур
23 июня 2020, вторник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Белотти – 16'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020