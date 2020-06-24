Игнашевич: теперь можно стоять на бровке. До этого часто голос срывал, крича с лавки

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал об изменении после утверждения на своей должности. 15 июня специалист начал обучение в академии тренерского мастерства на лицензию категории Uefa Pro.



«Приятные эмоции связаны с тем, что можно стоять на бровке и доносить до ребят информацию. А так я часто голос срывал, пытался кричать с лавки. В этом смысле большой плюс», — сказал Игнашевич в ролике на странице «Торпедо» во «ВКонтакте».



Игнашевич стал тренером «Торпедо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 27 матчах 53 очка. Турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен, а впоследствии досрочно завершён.

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»