В Нидерландах фанатам разрешат посещать матчи, но запретят петь на трибунах

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что с 1 сентября болельщикам разрешат посещать футбольные матчи, но при этом им будет запрещено петь на трибунах.

«Болельщики должны будут соблюдать социальную дистанцию, иначе нам придётся ужесточить ограничения. Возьмите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура», когда забит гол, но не более того. Конечно, это не так весело, но по результатам исследований мы знаем, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют или кричат», — приводит слова Рютте FCUpdate.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса нынешний сезон в чемпионате Нидерландов был завершён досрочно. Чемпион страны объявлен не был.