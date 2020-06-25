Ла Лига поздравила Месси с днём рождения

Испанская Ла Лига поздравила нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с днём рождения.
«В день рождения Лео Месси (и всегда) лучший подарок – смотреть, как он играет в Ла Лиге. Не моргай, а не то пропустишь», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» турнира.
24 июня нападающему Барселоны Лионелю Месси исполнилось 33 года. Футболист защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, которая началась в 2003 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также в составе каталонского клуба Лео – четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и трёхкратный – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне Примеры Месси принял участие в 26 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.
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