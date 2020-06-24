«Наслаждайтесь им, пока есть возможность». Линекер поздравил Месси с 33-летием

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер в своём «твиттере» поздравил с днём рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполняется 33 года.
«Поздравляю с днём рождения Лионеля Месси. Он приблизился к закату своей удивительной карьеры. 722 матча и 699 голов у креативного и нежадного футблиста, эффективного и беспощадного перед воротами. Мы будем скучать по нему, когда он уйдёт. Наслаждайтесь им, пока есть возможность», — написал Линекер.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, которая началась в 2003 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также в составе каталонского клуба Лео – четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и трёхкратный – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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