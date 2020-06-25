Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси» сегодня, «Ливерпуль» станет чемпионом
«Ливерпуль», разгромивший накануне «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, уже сегодня может стать чемпионом Англии.
На данный момент команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 балла. Всего на счету красных 86 очков после 31-й встречи.
Однако подопечные Гвардиолы провели на одну игру меньше. В рамках 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет сегодня против «Челси». Если «горожане» потеряют очки в игре с лондонцами, «Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня.
Отметим, что до конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров. Матч «Челси» – «Манчестер Сити» начнётся в 22:15 мск.
Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.
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