Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси» сегодня, «Ливерпуль» станет чемпионом

«Ливерпуль», разгромивший накануне «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, уже сегодня может стать чемпионом Англии.



На данный момент команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 балла. Всего на счету красных 86 очков после 31-й встречи.



Однако подопечные Гвардиолы провели на одну игру меньше. В рамках 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет сегодня против «Челси». Если «горожане» потеряют очки в игре с лондонцами, «Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня.



Отметим, что до конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров. Матч «Челси» – «Манчестер Сити» начнётся в 22:15 мск.

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.