Дмитрий Комбаров: «Сочи» не виноват. Он использовал возможность, на которую имел право

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заступился за «Сочи», который подвергся критике после матча с «Ростовом».



Напомним, в стане ростовчан произошла вспышка коронавируса, после чего вся команда отправилась на карантин. Клуб попытался договориться о переносе матча, однако «Сочи» настоял на проведении встречи в назначенные ранее сроки. «Ростов» отправил на игру молодёжный состав, а сочинцы выставили основу. Матч завершился победой «Сочи» со счётом 10:1.



«Я считаю, что никого в «Сочи» нельзя осуждать, потому что если РФС утвердил такой регламент, то клуб использовал своё право не уступать «Ростову». «Сочи» не виноват, он использовал свою возможность, на которую имел право по закону. Речь о несовершенстве регламента — кому-то можно, кому-то нельзя, «договаривайтесь сами», «главное — доиграть чемпионат, а какой будет результат — уже неважно»… И я сейчас о результате не только вверху таблицы, а и внизу её», — приводит слова Комбарова «Р-Спорт».

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