Коронавирус у игроков «Оренбурга» был выявлен по прилёте с матча с «Локомотивом»
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал выявление коронавируса у нескольких членов команды.
«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков.
Мы отменили сегодняшнюю тренировку и ждём решения руководства. Сегодня вечером всё решится, есть два варианта развития событий. Первый – если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублёров. Второй – дублёрами», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Президент РПЛ отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
- 25 июня 2020
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