«Монако» сообщил о заболевшем коронавирусом игроке

Один из игроков «Монако» заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт французской команды.



«С начала недели игроки прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты больше не заразны и продолжают программу восстановления.



Тесты также выявили активный, бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он пройдёт карантин в своём доме», — говорится на официальном сайте клуба.



Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сезон во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ».