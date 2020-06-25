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«Монако» сообщил о заболевшем коронавирусом игроке

«Монако» сообщил о заболевшем коронавирусом игроке
Футбол / Франция 0

Один из игроков «Монако» заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт французской команды.

«С начала недели игроки прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты больше не заразны и продолжают программу восстановления.

Тесты также выявили активный, бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он пройдёт карантин в своём доме», — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сезон во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ».

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