Аренда Жамалетдинова в «Лехе» была продлена

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов будет выступать за «Лех» до фактического окончания сезона, сообщается на официальном сайте польского клуба.



Первоначально контракт Тимура Жамалетдинова был рассчитан до 30 июня, 1 июля футболист должен был вернуться в расположение московского ЦСКА. Из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса сезон будет завершён позже, Жамалетдинов останется в команде до фактического окончания чемпионата Польши.



Сообщается, что аналогичной пролонгации в клубе добились и в случае с игроком донецкого «Шахтёра» Богданом Бутко.

В текущем сезоне Жамалетдинов провёл семь игр в рамках чемпионата Польши и сделал одну результативную передачу. Забитым мячом россиянину удалось отличиться в Кубке Польше — в матче четвертьфинала турнира с командой «Сталь Мелец» форвард отметился победным голом.