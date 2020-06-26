Курзава и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта
Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава согласовал условия нового контракта с парижским клубом, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист сообщил, что намерен остаться в команде. Новый четырёхлетний контракт уже согласован, однако ещё не подписан.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус» и другие.
В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавируса сезоне Лиги 1 Курзава провёл 14 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Напомним, что «ПСЖ» по итогам 28-ми неполных туров был признан чемпионом Франции.
За парижскую команду защитник выступает с 2015 года. Ранее Курзава, который обошёлся «ПСЖ» в € 20 млн, защищал цвета «Монако».
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