На матче «Зенит» — «Крылья Советов» состоится виртуальная встреча болельщиков

На матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов» состоится виртуальная встреча болельщиков петербургского клуба.

Виртуальная комната болельщиков «Зенит рядом» в формате Zoom-конференции будет открыта за час до стартового свистка.

Её участниками станут болельщики петербургской команды, которым по состоянию здоровья сложно посещать стадион. В их числе и болельщики из других городов. Специальными гостями станут популярные поклонники клуба, которые присоединятся к разговору о футболе, «Зените» и предстоящем матче.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт сегодня, 26 июня. «Зенит» после 23-х туров чемпионата России лидирует в таблице с отрывом в девять очков, «Крылья Советов» находятся на последней строчке. На их счету всего 22 балла.

Начало встречи — 20:30 мск.