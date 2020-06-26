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На матче «Зенит» — «Крылья Советов» состоится виртуальная встреча болельщиков

На матче «Зенит» — «Крылья Советов» состоится виртуальная встреча болельщиков
Футбол / РПЛ 0

На матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов» состоится виртуальная встреча болельщиков петербургского клуба.

Виртуальная комната болельщиков «Зенит рядом» в формате Zoom-конференции будет открыта за час до стартового свистка.

Её участниками станут болельщики петербургской команды, которым по состоянию здоровья сложно посещать стадион. В их числе и болельщики из других городов. Специальными гостями станут популярные поклонники клуба, которые присоединятся к разговору о футболе, «Зените» и предстоящем матче.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт сегодня, 26 июня. «Зенит» после 23-х туров чемпионата России лидирует в таблице с отрывом в девять очков, «Крылья Советов» находятся на последней строчке. На их счету всего 22 балла.

Начало встречи — 20:30 мск.

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