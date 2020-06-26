Мохамед Салах поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за вклад в чемпионство

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

«Да, какое потрясающее чувство! Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают нас со всех уголков мира. Вы сделали это чемпионство возможным, и я надеюсь, мы сможем продолжать дарить радость, которую вы заслуживаете. Теперь они поверят в нас», — написал Салах в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Мохамеда Салаха в "Твиттере".

Первое место в турнирной таблице АПЛ мерсисайдцам гарантировал результат матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).