Деян Ловрен посвятил чемпионство «Ливерпуля» умершим фанатам

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен посвятил чемпионский титул умершим болельщикам команды.

«Мне трудно описать счастье внутри меня, но в то же время я испытываю печаль. Некоторые люди хотели бы видеть, как мы поднимаем трофей, но, к сожалению, их больше нет с нами. Я потерял некоторых дорогих мне людей. Я знаю, что они смотрят на нас сверху с широкой улыбкой и гордятся тем, чего мы достигли вместе. Эта победа для вас», — написал Ловрен в своём «твиттере».

Напомним, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).