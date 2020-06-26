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Российский воспитанник «Барселоны» впервые попал в заявку на матч Примеры

Российский воспитанник «Барселоны» впервые попал в заявку на матч Примеры
Футбол / Испания 0

Российский защитник «Эспаньола» Роман Тугаринов впервые в своей карьере попал в заявку на матч Примеры.

Это произошло в матче 31-го тура чемпионата Испании с севильским «Бетисом». Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 1:0, а Тугаринов весь матч провёл на скамейке запасных.

20-летний Тугаринов родился в Улан-Уде, но в возрасте четырёх лет он вместе с семьёй переехал в Барселону, где стал заниматься в футбольной академии «Барселоны» — «Ла Масии». В составе каталонского клуба он стал победителем Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2017/2018. Летом 2019 года Тугаринов перешёл в «Эспаньол» на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в третьем по силе испанского дивизионе — Сегунде В.

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