Коронавирусный перформанс, дезинфекция стадиона и ликование Дзюбы. Фото победы «Зенита»

Вчера, 26 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 24-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Павел Кукуян (Сочи), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.



«Зенит», набрав 56 очков, лидирует в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.