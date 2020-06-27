Сарри: может, Роналду и устал, но ему нравится много играть

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал состояние нападающего Криштиану Роналду.



Накануне «Ювентус» разгромил «Лечче» (4:0) в матче 28-го тура Серии А. Роналду забил с пенальти гол и сделал две результативные передачи.



«Дать Роналду отдохнуть? Сейчас он способен играть стабильно, его форма становится лучше с каждой игрой. Может быть, он и устал, но ему нравится много играть.



Конечно, в долгосрочной перспективе ему придётся отдохнуть в нескольких встречах. Он сам поймёт, что ему требуется отдых», — приводит слова специалиста La Gazzetta Dello Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Сарри был намерен предоставить португальцу отдых.

В текущем сезоне Серии А Роналду принял участие в 24 матчах, забил 23 гола и сделал четыре результативных паса.