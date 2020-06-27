Сарри: может, Роналду и устал, но ему нравится много играть

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал состояние нападающего Криштиану Роналду.
Накануне «Ювентус» разгромил «Лечче» (4:0) в матче 28-го тура Серии А. Роналду забил с пенальти гол и сделал две результативные передачи.
«Дать Роналду отдохнуть? Сейчас он способен играть стабильно, его форма становится лучше с каждой игрой. Может быть, он и устал, но ему нравится много играть.
Конечно, в долгосрочной перспективе ему придётся отдохнуть в нескольких встречах. Он сам поймёт, что ему требуется отдых», — приводит слова специалиста La Gazzetta Dello Sport.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Сарри был намерен предоставить португальцу отдых.
В текущем сезоне Серии А Роналду принял участие в 24 матчах, забил 23 гола и сделал четыре результативных паса.
- 27 июня 2020
-
12:55
-
12:32
-
12:23
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:45
-
11:31
-
11:19
-
11:14
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:19
-
10:15
-
09:57
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
08:58
-
07:56
-
07:18
-
06:57
-
06:41
-
06:16
-
05:52
-
05:14
-
04:49
-
04:31
-
04:14
-
04:02
-
03:26