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Абелардо Фернандес уволен с поста главного тренера «Эспаньола»

Абелардо Фернандес уволен с поста главного тренера «Эспаньола»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Эспаньола» Абелардо Фернандес покидает пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Это уже третья отставка в клубе в ходе сезона. В начале сезона «Эспаньол» возглавлял Давид Гальего, в октябре его сменил Пабло Мачин, не проработавший в клубе до конца 2019 года.

Вместе с главным тренером в отставку были отправлены члены тренерского штаба Томас Хервас и Иньяки Техада. Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Руфете.

После 31 тура Примеры «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу. От места, гарантирующего сохранение клуба в Примере, команду отделяет восемь очков.

Завтра, 28 июня, «Эспаньол» на своём поле примет «Реал». Начало встречи — в 23:00.

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