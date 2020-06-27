Абелардо Фернандес уволен с поста главного тренера «Эспаньола»
Главный тренер «Эспаньола» Абелардо Фернандес покидает пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Это уже третья отставка в клубе в ходе сезона. В начале сезона «Эспаньол» возглавлял Давид Гальего, в октябре его сменил Пабло Мачин, не проработавший в клубе до конца 2019 года.
Вместе с главным тренером в отставку были отправлены члены тренерского штаба Томас Хервас и Иньяки Техада. Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Руфете.
После 31 тура Примеры «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу. От места, гарантирующего сохранение клуба в Примере, команду отделяет восемь очков.
Завтра, 28 июня, «Эспаньол» на своём поле примет «Реал». Начало встречи — в 23:00.
- 27 июня 2020
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