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«Сельта» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Сельта» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 27 июня, состоится матч «Сельта» — «Барселона». Встреча 32-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесм. Ему будут помогать Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хайме Руис Альварес.

«Сельта», набрав 33 очка в 31 матче, занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (68) — на втором месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 31 матче набравший 68 очков. В тройку лидеров входит «Атлетико» (55).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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