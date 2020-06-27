Арбитр Федотов поддержал Безбородова, отменившего два гола «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа» (0:0).

«В ситуации с отменённым голом Безбородов принял правильное решение. Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошёл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый офсайд.



Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть, пересёк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провёл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тёмном царстве», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.