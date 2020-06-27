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«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ассистировали ему Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва).

Счёт был открыт в самом начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Павел Мамаев. На 17-й минуте ростовский клуб увеличил разрыв в счёте — отличился Алексей Ионов, которому ассистировал Эльдор Шомуродов. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря голу Евгения Луценко с передачи Даниила Лесового. В концовке встречи «Ростов» остался вдесятером из-за удаления Данилы Прошлякова.

«Ростов», набрав 41 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 9-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
27 июня 2020, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Мамаев – 1'   2:0 Ионов – 17'   2:1 Луценко – 58'
Удаления: Прошляков – 90+5' / нет
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