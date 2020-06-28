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Беленов завалился с мячом в ворота и получил от Жиго. Фото с матча «Спартак» — «Уфа»

«Спартак» — «Уфа»
Беленов завалился с мячом в ворота и получил от Жиго. Фото с матча «Спартак» — «Уфа»
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 27 июня, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал четыре жёлтые карточки в матче. Два предупреждения получили игроки московского «Спартака» Павел Маслов и Алекс Крал, в составе «Уфы» жёлтые карточки получили Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе. Стоит отметить, что на 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым.

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 8-м месте.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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