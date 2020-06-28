Симеоне установил новый рекорд «Атлетико» по количеству побед в Примере
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне установил новый рекорд мадридского клуба по количеству побед в Примере.
Для Симеоне победа над «Алавесом» со счётом 2:1 в домашнем матче 32-го тура Примеры стала уже 195-й у руля «матрасников». Таким образом, он обошёл предыдущего рекордсмена мадридцев Луиса Арагонеса, у которого на счету было 194 виктории, сообщает «Твиттер» Примеры.
До перерыва из-за пандемии коронавируса «Атлетико» повторил собственный показатель по количеству ничьих в отдельном сезоне Примеры. Ничья с «Атлетиком» стала для мадридцев 13-й в нынешнем сезоне Ла Лиги.
«Атлетико» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (69).
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