Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.
Сообщается, что в одном из эпизодов Смолов взял игру на себя, а не отдал передачу на Аспаса. В итоге испанский форвард остался недоволен действиями Фёдора, показывая жестами россиянину, что он находился один. После этого эпизода сам Аспас не отдал передачу на Смолова, когда россиянин находился в удобной позиции.
В этом матче и Аспас и Смолов смогли забить по голу.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки.
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