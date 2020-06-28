Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.

Сообщается, что в одном из эпизодов Смолов взял игру на себя, а не отдал передачу на Аспаса. В итоге испанский форвард остался недоволен действиями Фёдора, показывая жестами россиянину, что он находился один. После этого эпизода сам Аспас не отдал передачу на Смолова, когда россиянин находился в удобной позиции.

В этом матче и Аспас и Смолов смогли забить по голу.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки.