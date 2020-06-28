«Только ногу подставил». Смолов получил шестёрку от Eldesmarque за матч с «Барселоной»

Популярное испанское издание Eldesmarque поставило оценку шесть российскому нападающему «Сельты» Фёдору Смолову за игру в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:2). Максимально возможный балл – 10. В составе «Сельты» лучшим был признан Яго Аспас, получивший восьмёрку.
«Мог обыграться с Аспасом, а брать игру на себя было худшим вариантом. Забил гол в эпизоде, в котором ему оставалось только подставить ногу», — говорится в описании игры форварда.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года. Ранее Смолов выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар». За сборную России сыграл 39 матчей и забил 14 мячей.
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