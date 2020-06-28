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«Бавария» отказалась от трансфера Ашрафа Хакими из-за тактической схемы

«Бавария» отказалась от трансфера Ашрафа Хакими из-за тактической схемы
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» отказалась от трансфера защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, в настоящее время выступающего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в "Твиттере", руководство мюнхенского клуба проанализировало игру Хакими и пришло к выводу, что при схеме 4-3-3 у него возникают проблемы с игрой в обороне. Он лучше проявляет себя при схеме 3-4-3, по которой «Бавария» не планирует играть.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

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