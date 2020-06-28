Маттеус: примем Месси в Германии с распростёртыми объятиями и дадим паспорт
Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Не могу поверить, что Месси могут критиковать в Аргентине. Если вам не нравится Месси, он может приехать в Германию в любое время. Мы примем его с распростёртыми объятиями и дадим паспорт.
Дискуссия о том, кто лучше — Месси или Марадона? Аргентине повезло иметь двух великих игроков, а аргентинцы по-прежнему выясняют, кто из них лучше. У вас два лучших футболиста в истории», — приводит слова Маттеуса La Nacion.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 27 матчах испанской Примеры, в которых забил 21 гол и сделал 17 результативных передач. «Барселона» набрала 69 очков в 32 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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