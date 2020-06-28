Появились фото домашней формы «Челси» с новым титульным спонсором на сезон-2020/2021

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы лондонского «Челси» на сезон-2020/2021.
Комплект выполнен в традиционном клубном синем цвете. Форму украшает минималистичный узор. Техническим спонсором «Челси» остаётся компания Nike, а титульным спонсором со следующего сезона станет оператор сотовой связи Three UK. C 2015 года титульным спонсором синих была компания Yokohama — производитель автомобильных шин.
«Челси», набрав 54 очка в 31 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (86). Красные досрочно стали чемпионом Англии благодаря победе «Челси» в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед».
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