Появились фото домашней формы «Челси» с новым титульным спонсором на сезон-2020/2021

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы лондонского «Челси» на сезон-2020/2021.

Комплект выполнен в традиционном клубном синем цвете. Форму украшает минималистичный узор. Техническим спонсором «Челси» остаётся компания Nike, а титульным спонсором со следующего сезона станет оператор сотовой связи Three UK. C 2015 года титульным спонсором синих была компания Yokohama — производитель автомобильных шин.

«Челси», набрав 54 очка в 31 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (86). Красные досрочно стали чемпионом Англии благодаря победе «Челси» в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед».