Рыбусь: «Краснодар» не вышел на поле и получил 3 очка. У «Локомотива» появилась агрессия

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«Конечно, мы смотрели, как соперник играл в матче с „Уралом“. Смотрели наш матч с „Оренбургом“, корректировали ошибки. С „Рубином“ провели достойный матч, могли выиграть крупнее. Это второй матч при новом тренере, ещё учимся этой связи. Пока неплохо. Два матча, шесть очков, три гола забили, надо в таком же духе продолжать. Очки — самое важное. Знаем, некоторые клубы получают очки без выхода на футбольное поле. Например, „Краснодар“ получил три очка и не вышел на поле. Так что для нас это была дополнительная мотивация, появилась агрессия», — приводит слова Рыбуся пресс-служба клуба в "Инстаграме".

Напомним, «Оренбург» отказался от проведения матча с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде. Скорее всего, «Оренбургу» засчитают техническое поражение, однако официальное решение ещё не принято.